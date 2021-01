Rupture d’un ligament croisé du genou pour Markelle Fultz !

Les images laissaient présager le pire et le rapide verdict de l’IRM est allé dans ce sens, comme rapporté par The Athletic et ESPN après le communiqué officiel du Magic.

Touché cette nuit sur un contact avec Isaac Okoro, lors du premier quart-temps de la rencontre entre Orlando et Cleveland, Markelle Fultz souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur (ACL) de son genou gauche. Une blessure qui le tiendra éloigné des parquets pendant plusieurs mois et qui l’oblige, évidemment, à déclarer forfait pour le reste de la saison 2020/21.

Une terrible nouvelle pour le meneur du Magic, en proie à de nombreux pépins physiques depuis ses débuts en NBA (une trentaine de matchs disputés entre 2017/18 et 2018/19). D’autant plus qu’il réalisait jusqu’à présent un début d’exercice prometteur avec son équipe (2e à l’Est), tournant à près de 14 points, 4 rebonds et 6 passes de moyenne.

Récemment prolongé pour 50 millions de dollars sur trois ans, Markelle Fultz souffre exactement de la même blessure que son coéquipier Jonathan Isaac, lui aussi prolongé à prix fort par ses dirigeants cet automne. La poisse s’acharne ainsi sur la formation floridienne…

En l’absence du premier choix de la Draft 2017, ce sont en tout cas Michael Carter-Williams et le rookie Cole Anthony qui devraient récupérer ses minutes à la mène.