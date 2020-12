Vincent Poirier s’est enfin entraîné avec les Sixers

S’il n’est pas le plus en retard (James Harden en est le meilleur exemple) alors que les « training camps » ont commencé depuis plusieurs jours, Vincent Poirier avait néanmoins des fourmis dans les jambes ce mercredi.

Le pivot s’est enfin entraîné avec les Sixers, qu’il a officiellement rejoints trois semaines après l’annonce du transfert.

« Je l’ai appris au moment du transfert avec Oklahoma City », explique-t-il, en conférence de presse, pour évoquer son arrivée à Philadelphie. « Mon agent m’a appelé pour me dire que j’étais inclus dans l’échange d’Al Horford. C’était difficile d’attendre car tout le monde avait commencé le training camp. Donc quand on change de franchise, on veut commencer avec tout l’équipe. Mais c’est la règle. »

Alors qu’il débarque dans une équipe qui possède déjà trois pivots (Joel Embiid, Dwight Howard et Tony Bradley), le Français ne sait pas encore comment Doc Rivers compte l’utiliser.

« C’est mon premier jour, donc je n’ai pas vraiment parlé avec Doc Rivers ou Daryl Morey. J’étais surtout concentré sur l’entraînement. Je saurai prochainement ce qu’ils attendent de moi. Après, je suis énergique et mon truc, c’est la défense. »

Est-ce que ce sera suffisant pour convaincre les Sixers de le conserver alors que Dwight Howard est déjà là pour apporter de l’énergie et de la défense ?