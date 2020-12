Vincent Poirier accompagne bien Danny Green et Terrance Ferguson aux Sixers

Trois semaines après l’accord entre les Sixers et le Thunder sur l’échange d’Al Horford, les deux franchises viennent d’officialiser cet accord, et comme attendu, les Celtics ont joué un rôle dans l’échange.

Nouveau président des Sixers, Daryl Morey a ainsi annoncé les arrivées de Danny Green, Terrance Ferguson (Thunder) et Vincent Poirier (Celtics), en échange d’Al Horford, un premier tour de Draft protégé en 2025 et les droits sur Théo Maledon (34e choix de la Draft) et Vasilije Micic (drafté en 2014).

Dans l’échange, les Sixers abandonnent la « trade exception » liée à Josh Richardson, parti aux Mavericks, mais ils en récupèrent une autre de 8.2 millions de dollars pour signer un free agent, ou inclure dans un échange. Ils ont un an pour l’utiliser.

Dans les tuyaux depuis des jours, ce transfert n’a pu être officialisé qu’aujourd’hui car il fallait attendre que Danny Green (récupéré par le Thunder en échange de Dennis Schröder) puisse être échangé en compagnie d’un ou plusieurs autres joueurs, afin que la franchise d’OKC conserve sa « trade exception » de 27.5 millions de dollars.

Reste à savoir si Vincent Poirier sera conservé puisqu’il débarque comme 4e pivot, derrière Joel Embiid, Dwight Howard et Tony Bradley. Dans son communiqué, la franchise précise que le Français conserve son numéro 17.