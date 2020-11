Vincent Poirier ne rejoindra pas le Thunder

Selon L’Equipe, confirmant une rumeur de First Team Vincent Poirier ne jouera pas au Thunder. Même si les Celtics l’ont transféré à Oklahoma City contre un second tour de Draft 2021, le Français devrait finalement rejoindre les Sixers, et serait donc impliqué dans l’échange d’Al Horford dans un coup à trois bandes dont les clubs ont le secret.

Sauf qu’on l’imagine mal poser ses valises à Philly puisqu’il y a déjà embouteillage au poste de pivot avec Joel Embiid, Dwight Howard et Tony Bradley. Une chose est sûre : cet échange ne sera totalement validé qu’en décembre en raison d’un « point de réglement », dixit L’Equipe.

À propos du Thunder et des Français, nos confrères rapportent aussi que Jaylen Hoard devrait participer au training camp, et donc y croiser Théo Maledon, sélectionné au second tour de la Draft 2020.

À Portland la saison passée, Jaylen Hoard ne pourra pas signer de « two-way contract » puisque Oklahoma City a déjà choisi ses deux joueurs pour ce type de contrat, et qu’il s’agit de Moses Brown et de Josh Hall. Il s’agira donc d’une invitation simple au training camp, ou alors d’un vrai contrat.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Cette année, cette limite est transformée en 50 apparitions sur la feuille de match.