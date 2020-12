Pas de reprise de l’entraînement avant lundi pour James Harden

La « saga James Harden » bat son plein à Houston. Le barbu le plus célèbre de NBA veut partir, préférentiellement vers Brooklyn, Philadelphie ou un autre candidat au titre. Selon The Athletic et USA Today, le MVP 2018 souhaitait que les Rockets engagent Tyronn Lue pour succéder à Mike D’Antoni, le propriétaire Tilman Fertitta voulait plutôt Jeff Van Gundy et le compromis a été d’engager Stephen Silas. Ce qui n’aurait pas satisfait l’arrière…

James Harden n’a visiblement pas envie de travailler avec l’ancien assistant de Rick Carlisle, et il l’a bien montré en zappant la reprise et en ne respectant pas le protocole sanitaire mis en place par la ligue.

Pour pouvoir participer aux entraînements individuels du « training camp », les joueurs devaient ainsi fournir trois tests négatifs au Covid-19 sur trois jours consécutifs, tout en s’isolant en ne sortant que pour aller s’entraîner ou faire des courses essentielles. Ça n’a pas du tout été le cas pour James Harden, qui était à Atlanta la semaine dernière pour l’anniversaire du rappeur Lil Baby, puis qui a passé quelques jours à Las Vegas pour faire la fête.

S’affichant sans masque lors des soirées, le basketteur doit donc passer par un protocole beaucoup plus strict que ses camarades. Il doit ainsi présenter six tests consécutifs négatifs pour pouvoir s’entraîner !

Et comme il n’est revenu que mardi à Houston, cela signifie qu’il ne pourra démarrer le « training camp » que lundi, alors que son équipe aura déjà joué deux matchs de présaison (contre Chicago, vendredi puis dimanche). Quelques jours supplémentaires loin du groupe qui permettront peut-être à son club de boucler son transfert.

L’ambiance à Houston est en tout cas particulière, avec un Stephen Silas obligé de faire bonne figure devant la presse, répétant qu’il pourra commencer à travailler avec James Harden lorsque ce dernier sera avec le groupe. Hier, les deux hommes se sont enfin croisés. « Je lui ai dit bonjour », a expliqué le technicien…