Le GM Scott Layden quitte les Wolves

La franchise et Scott Layden ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration, entamée en 2016, nous indique The Athletic. Le GM était arrivé chez les Wolves en même temps que Tom Thibodeau et avait survécu au départ du coach en janvier 2019.

Mais pour Gersson Rosas, le président de la franchise, plusieurs facteurs ont poussé Scott Layden vers la sortie. Déjà parce que ce dernier réside à New York, soit bien loin de Minneapolis, et avec le protocole sanitaire imposé par la ligue cette saison contre le Covid-19, ses déplacements auraient été limités dans les prochains mois.

Autre raison : son contrat. Scott Layden devait en effet terminer son aventure avec les Wolves en avril 2021. Comme la saison est décalée, et que les playoffs commenceront en mai, la franchise a préféré éviter une situation de vide de quelques mois, sans GM ou avec un nouveau dirigeant qui arrive en cours de saison.

On peut également ajouter la récente arrivée de Rudy Tomjanovich, qui vient aider pour la Draft, les transferts et la free agency, soit tout le travail d’un GM…