Rudy Tomjanovich reprend du service aux Wolves !

Membre de l’exceptionnelle et émouvante cuvée 2020 du Hall Of Fame, Rudy Tomjanovich va retrouver la NBA puisque The Athletic annonce qu’il rejoint le staff des Wolves. Selon le communiqué de la franchise de Minneapolis, il va occuper un rôle de « player personnel consultant », et il s’agit donc plutôt d’un rôle d’encadrement et de conseiller auprès des joueurs. On imagine qu’il travaillera aussi avec le jeune entraîneur Ryan Saunders.

Cinq fois All-Star comme joueur, « Rudy T. » est une légende du coaching, deux fois champion NBA avec les Rockets au milieu des années 90, mais aussi coach des Etats-Unis aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Passé ensuite brièvement par les Lakers puis scout pour Team USA, on pensait qu’à 72 ans, il profitait d’une retraite bien méritée, mais les dirigeants des Wolves ont donc réussi à le convaincre de reprendre du service. Plus particulièrement le président Gerson Rossas qui avait débuté sa carrière de scout aux Rockets à l’époque de Rudy T.