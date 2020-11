Hall Of Fame : l’intronisation de Kobe Bryant aura lieu avant les playoffs

La NBA peaufine encore son calendrier pour la saison prochaine, et elle vient de valider la tenue du Hall Of Fame 2020 du 13 au 15 mai 2021. C’est la date qu’avait proposé l’organisation en août dernier, et comme annoncé, les cérémonies auront lieu au Mohegan Sun, un complexe hôtel/casino du Connecticut. Le but est de permettre de créer une « bulle » pour les invités.

Ces dates coïncident avec la fin de la saison régulière, prévue pour le 16 mai, et ça signifie du même coup que ce sera compliqué pour certains joueurs, dirigeants et coaches actuels de se rendre sur place. On imagine mal Gregg Popovich ou LeBron James quitter les Spurs et les Lakers à trois jours de la fin de la saison régulière pour se rendre au Hall Of Fame.

Mais tout est possible car la cuvée 2020 est l’une des plus prestigieuses de l’histoire avec l’intronisation et l’hommage au regretté Kobe Bryant, mais aussi les entrées de Tim Duncan, Kevin Garnett, mais aussi Rudy Tomjanovich, Tamika Catchings ou encore d’Eddie Sutton, décédé fin mai.

CALENDRIER DE LA SAISON 2020/21

– 22 décembre – 4 mars : 1ere partie de la saison régulière

– 5 au 10 mars : All-Star Break (sans All-Star Game)

– 11 mars au 16 mai : 2e partie de la saison régulière

– 13 au 15 mai : cérémonies du Hall Of Fame 2020

– 16 mai : fin de la saison régulière

– 18 au 21 mai : Play-in (barrage)

– 22 mai : début des playoffs

– 7 juin : début des demi-finales de conférence

– 22 juin : début des finales de conférence

– 8 au 22 juillet : Finals