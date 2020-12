Blake Griffin veut prouver qu’il n’est pas fini

Avec seulement 18 apparitions la saison passée, pour « seulement » 15 points, 5 rebonds et 4 passes, Blake Griffin a vécu une année cauchemar. Bloqué sur le banc à faire admirer sa riche garde robe, grâce à un salaire à 36 millions de dollars la saison avec Detroit, l’ailier fort de 31 ans sait bien qu’une majorité du grand public le croit cuit. Un Piston en bout de course…

« J’ai vécu ça tellement de fois : tu rates une saison, ou tu as une saison moins bien, avec des blessures et tu en entends des vertes et des pas mûres. Dans cette ligue, tu es aussi bon que ton dernier match, ta dernière saison, ou peu importe ce que tu as fait en dernier. J’ai eu pas mal de temps pour réfléchir à tout ça et pour accumuler de la motivation, je le dirais comme ça. »

Limité par une énième blessure au genou, Griffin est évidemment un joueur fragile à ce stade de sa carrière. Et son passé, ou plutôt passif, ne plaide pas en sa faveur, avec une première blessure au genou en 2009, puis une autre en 2012 (au ménisque du genou gauche). En 2016, c’est le quadriceps qui lâche et la saison passée, à nouveau le genou…

« La raison pour laquelle tu peux revenir de telles blessures et réussir à retrouver un haut niveau de performance, c’est grâce à ton éthique de travail et l’attention aux détails », reprend Griffin pour The Athletic. « Mais ce n’est pas le genre de choses qu’on montre à la télé, donc les gens ne le voient pas. Et s’ils ne le voient pas, ça n’existe pas ! »

Pas le genre à mettre ses séances d’entraînement en ligne…

Etudiant en sciences du sport à l’université d’Oklahoma, Griffin est particulièrement intéressé par le sujet. Il en a même fait une série de dix podcasts pendant l’intersaison. Cela dit, il ne veut pas en faire des tonnes sur sa rééducation et son travail de remise en forme. Le vétéran des Pistons a passé l’âge de s’inquiéter de sa réputation…

« Je sais comment les gens réfléchissent et comment ils fonctionnent, mais je ne vais pas poster de vidéos de mes entraînements. Je ne vais pas détailler mon quotidien, du matin au soir. Je ne fais pas beaucoup d’interviews sur ce que je fais. Je comprends que les gens ne se rendent pas compte, quand tu te blesses, que tu dois travailler encore plus dur que quand tu es en bonne santé, et que tu dois maintenir ce niveau d’attention pendant toute la saison. Je ne m’attends pas à ce que les gens aient une appréciation pour ça, qu’ils comprennent ou aient foi en moi parce que ça ne marche pas comme ça. Ça me motive énormément mais ça ne m’empêche pas de dormir. »

Phénomène athlétique dans ses jeunes années, Griffin ne peut certes plus décrocher la lune sur ses impulsions, comme au bon vieux temps ; mais son jeu est nettement plus complet aujourd’hui. Son tir extérieur s’étend jusque derrière l’arc, et sa vision du jeu et sa qualité de passe ont énormément progressé depuis ses débuts chez les Clippers. Il y a moins de deux ans, le garçon a tout de même bouclé un exercice magistral à 25 points, 7 rebonds et 5 passes de moyenne pour envoyer Detroit en playoffs..

Prêt à accepter un rôle de mentor dans une équipe des Pistons qui fait un ravalement de façade complet, avec Killian Hayes et Sekou Doumbouya au coeur du projet jeune, Blake Griffin n’a pas encore dit son dernier mot…