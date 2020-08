Blake Griffin prêt à jouer n’importe quel rôle aux Pistons

Limité à 18 matchs cette saison à cause d’une blessure lancinante au genou gauche (qui a été opéré l’été passé), Blake Griffin est déjà de retour au boulot.

Dans une conférence vidéo, l’ailier fort des Pistons a expliqué qu’il travaillait déjà six jours par semaine, mais qu’il allait aussi ralentir le rythme d’ici au début de la saison prochaine. Il faut savoir ménager sa monture.

« Je ressens vraiment une énorme différence »

« J’ai déjà fait pas mal de choses sur le terrain et dans tout ce que j’ai fait jusqu’à présent, je ressens vraiment une énorme différence. Je n’avais pas tellement de force à l’impulsion la saison passée et j’essayais de jouer malgré tout. Ma force est bien revenue. »

Après sa première saison complète à Detroit, à 24 points, 7 rebonds et 5 passes de moyenne récompensée d’une nouvelle cape All-Star, Blake Griffin n’a pas réussi à ramener les Pistons en playoffs. Et, encore moins, à tenir le choc physiquement avec des stats en nette baisse à 15 points, 5 rebonds et 3 passes…

À 31 ans, et onze ans après sa Draft en n°1 en 2009, Blake Griffin n’est plus le même joueur. Il faut dire qu’il a un sacré passif à l’infirmerie !

Ayant récemment lancé son podcast spécialisé dans la nutrition et le bien-être, il s’estime néanmoins sur la bonne voie. Le sextuple All-Star est bien sur le chemin du retour. Phénomène physique depuis ses années à l’Université d’Oklahoma, Blake Griffin a su adapter son jeu avec la perte graduelle de ses qualités athlétiques exceptionnelles.

Plus terrien qu’aérien ces dernières années, l’ancien champion du dunk (en 2011) se sent en tout cas prêt à accepter n’importe quel rôle dans la prochaine mouture des Pistons… qui devrait être bien différente de celle de cette saison. « De ce que j’ai compris de mes conversations avec [Casey et Weaver], ils veulent aligner une équipe compétitive sur le terrain la saison prochaine. Je leur ai dit que je suis prêt à faire tout ce qu’ils me diront de faire, peu importe le rôle que j’aurai ou si je dois assumer un rôle plus important, peu importe. »

« Troy Weaver a une vision pour l’avenir de cette franchise, j’ai confiance en lui »

Aux manettes des Pistons, le nouveau GM Troy Weaver obtient ainsi un vote de confiance plein et entier de la part de son « franchise player ». « Il a un très bon état d’esprit et un très bon œil pour les jeunes talents. Je pense qu’il aime les gars qui sont des bosseurs, qui travaillent dur, qui gagnent leur place et qui se battent pour l’équipe. Et c’est ce que j’adore aussi. Et puis, il a une vision pour l’avenir de ce club. J’ai confiance en lui à la tête de la franchise. »

Également interrogé sur l’actualité de la NBA en pleine action dans sa « bulle » d’Orlando, Blake Griffin se pose en observateur averti et donc critique.

Notamment sur la dimension sociale (et ethnique) portée par les joueurs et leurs messages adossés aux maillots. « On est sur une dynamique positive ces derniers temps et je ne veux pas que cet élan s’arrête. Par le passé, j’ai déjà exprimé mon opinion mais je crois qu’il est très important en ce moment de garder ces rappels. [Ce qu’a fait la NBA], c’est déjà quelque chose. Après, est-ce qu’ils auraient pu faire plus ? Absolument. »

Cela dit, Blake Griffin ne peut qu’applaudir la NBA d’avoir pris les devants et de montrer l’exemple. « La NBA est encore à la pointe en étant un leader d’opinions sur ces sujets de société. Quand tu fais les choses soigneusement et que tu y mets l’effort et les ressources nécessaires, il y a de grandes chances que ça marche. »