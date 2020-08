Blake Griffin se relaxe en podcast

De roi du poster à podcaster, Blake Griffin, également humoriste à ses heures perdues, est un touche-à-tout. Comment dès lors occuper cette interminable intersaison pour les joueurs des équipes comme Detroit, non qualifiées pour la fin de saison régulière ?

Non content de tenter de revenir à 100% au niveau physique, Blake Griffin en a quant à lui profité pour se lancer un nouveau défi. Comme d’autres joueurs NBA (Danny Green, JJ Redick), l’intérieur des Pistons a endossé le rôle d’animateur-intervieweur dans une série de dix podcasts d’une quarantaine de minutes chacun, disponibles depuis hier sur Audible autour de « la quête de la bonne santé », un sujet qui le passionne.

« J’étais étudiant en sciences à l’université, et une fois que je suis arrivé en NBA, j’ai toujours voulu m’imprégner des coachs, des médecins, des nutritionnistes et des kinésithérapeutes, sur tout ce qui était lié à la santé, a-t-il expliqué. J’ai pu apprendre sur moi, sur mon corps, sur la façon dont il fonctionne. C’est quelque chose qui m’a toujours beaucoup attiré et depuis longtemps ».

L’idée de créer un podcast était née et le contre-pied tout trouvé en mettant en avant une nouvelle facette de sa personnalité. Avec un panel d’invités issus de milieux différents, de Michael B. Jordan à Arianna Huffington, qui lui a notamment donné ce précieux conseil sur son approche de cette intersaison : prendre aussi du temps pour soi.

« Je pense que c’est un message très fort, se donner la possibilité d’avoir un jour « off », ou simplement prendre du temps pour soi, s’assurer que vous n’êtes pas surmené, a poursuivi Blake Griffin. Surtout pour moi, parce que j’ai l’impression qu’avec nos horaires… c’est toujours un peu « go, go, go ». Son message, qui consiste à s’assurer que vous vous donnez la bonne quantité de sommeil, ou que vous prenez du temps pour faire quelque chose que vous aimez faire, qui vous aidera en quelque sorte, est très puissant parce que beaucoup d’autres choses que je fais sont beaucoup plus exigeantes physiquement et mentalement. L’idée de repos et de récupération est de plus en plus répandue dans le monde de l’exercice physique. Mais c’est aussi un thème très, très important ».