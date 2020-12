Covid-19 : 48 cas positifs parmi les 546 joueurs testés pour la reprise

Alors que les « training camp » débutent, les franchises ont commencé à tester les joueurs pour le Covid-19 entre le 24 et le 30 novembre, puisqu’il faut trois tests négatifs consécutifs pour pouvoir s’entraîner.

Et le premier retour montre un nombre important de contaminations puisque la NBA et le syndicat des joueurs ont dévoilé que 48 des 546 joueurs testés étaient positifs. Cela correspond à 8.8% des effectifs et si la ligue s’attendait à des contaminations, étant donné que les joueurs arrivent d’un peu partout, le taux est tout de même élevé.

Tous les joueurs « activement » positifs (et donc contagieux) ont été isolés. Pour retourner à l’entraînement, ils ont deux solutions : rester au moins dix jours à l’isolement après le test positif ou le début des symptômes, ou bien fournir deux tests PCR négatifs réalisés à plus de 24 heures d’écart.

Cela illustre tout de même le casse-tête que risque d’être cette reprise dans le contexte sanitaire actuel aux États-Unis, avec un taux de contamination quotidien toujours très élevé, et sans « bulle ».