LeBron James content de voir les Lakers rajeunir

Même si le temps n’a pas d’emprise sur lui, LeBron James apprécie que les Lakers aient gagné en jeunesse depuis leur titre. « On a rajeuni l’équipe. On a un meneur de 27 ans. On a un meilleur sixième homme de l’année de 27 ans. On est plus jeune » note le « King » en faisant référence à Dennis Schroder et Montrezl Harrell.

Deux hommes bien plus jeunes que Dwight Howard, Rajon Rondo, Danny Green, JaVale McGee ou même Avery Bradley, tous partis, mais la franchise a aussi attiré Wesley Matthews, 34 ans, et Marc Gasol, 35 ans.

« On a Marc, qui est un DPOY avec un gros QI basket – je le sais car j’ai joué contre lui en NBA, mais aussi quand j’ai affronté l’Espagne » souligne LeBron James, ravi de ces deux renforts chevronnés.

Dans cet entretien avec l’équipe du podcast Road Trippin’, le quadruple champion a aussi évoqué deux autres pistes, qui s’équilibrent au niveau de l’expérience : celle menant à Pau Gasol (40 ans) qu’il n’a pas réfuté, et celle qui ramènerait Quinn Cook (27 ans) à Los Angeles, lui qui a été coupé il y a quelques jours. « Quinn est un pro, il aura sa chance, en espérant qu’il soit de retour avec nous. »

Les Lakers ont en tout cas déjà réussi leur intersaison en apportant un vent de fraîcheur autour du duo composé de LeBron James, qui fêtera ses 36 ans le 30 décembre, et Anthony Davis, 27 ans, qui va bientôt prolonger son bail.