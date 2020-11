Adam Mokoka prolonge avec les Bulls

Contrairement à son compatriote Elie Okobo, laissé libre par les Suns, Adam Mokoka rempile pour une année supplémentaire avec les Bulls. Ceux-ci l’avaient effectivement protégé avec une « qualifying offer » et, à l’instar de la saison dernière, il disposera de l’un des deux « two-way contracts » (449 155 dollars) de la franchise de l’Illinois (avec Devon Dotson), partageant son temps entre la NBA et la G-League.

Auteur d’une fin d’exercice prometteuse, avant que le Covid-19 ne mette les joueurs de Chicago en vacances forcées, l’arrière de 22 ans s’était distingué de par ses performances défensives (sur Luka Doncic notamment) mais également grâce à son incroyable coup de chaud de février : 15 points en cinq minutes, sans le moindre tir raté !

Non-drafté, Adam Mokoka aura probablement l’occasion de se montrer à nouveau, sous les ordres cette fois-ci de Billy Donovan, d’autant plus que la durée limite des « two-way contracts » a été récemment rallongée.

Et comme il nous l’avait confié au mois de juillet dernier, le Français tâchera désormais d’être ce « leader défensif » qu’il pense et espère pouvoir devenir, à l’avenir.

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre lui permet de le prolonger pour un an et de s’aligner sur n’importe quelle offre émise au joueur, par une autre équipe. Si le joueur en question ne rempile pas avec sa franchise l’année de la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison suivante, et son équipe ne pourra alors pas s’aligner sur une offre.

Two-way contract : conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque franchise de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, afin de les faire évoluer principalement dans leur équipe de ligue de développement affiliée et, désormais, jusqu’à 50 matchs en NBA. Passée cette limite de 50 rencontres, la franchise doit alors laisser le joueur en G-League ou lui proposer un vrai contrat NBA.