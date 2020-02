Adam Mokoka avait du « T-Mac » en lui !

Et dire qu’il n’avait pas encore inscrit le moindre point depuis ses débuts en NBA… Cette nuit face aux Pelicans, Adam Mokoka (0/9 aux tirs en cinq courtes apparitions jusqu’ici) a déverrouillé son compteur statistique de façon spectaculaire.

Au point que son coéquipier Zach LaVine n’hésite pas à comparer sa performance avec celle d’un certain Tracy McGrady. Une référence bien sûr à la folle fin de match du Rocket de l’époque, auteur de 13 points en 35 secondes, pour abattre les Spurs.

On a retrouvé cette nuit cette dimension de scorer beaucoup, en peu de temps et en fin de match. Même si le contexte n’était pas vraiment identique. Le rookie des Bulls a en effet démarré son « run » alors que son équipe pointait à 25 points de retard (96-119) au début du « money time », ou plutôt « garbage time ».

Un « moment poubelle » dans les grandes largeurs qui va profiter au Français en alignant trois paniers primés consécutifs, dont un avec réussite, puis de finir encore à trois reprises au cercle. Ses deux manqués aux lancers-francs sont venus « gâcher » le tableau par ailleurs parfait : 15 points à 6/6 aux tirs en… 5 minutes de jeu.

Il brille devant sa maman

« Pour moi, le match était terminé, décrit LaVine, qui s’est demandé pourquoi ses coéquipiers s’excitaient sur le banc. Je suis content pour Adam mais le match était terminé. On a perdu. On s’est fait botter le cul. S’ils avaient laissé leurs titulaires sur le parquet et si nous n’avions pas eu Adam dans cet état, en mode T-Mac dans les cinq dernières minutes, ça aurait été une raclée. »

Et c’est vrai que l’écart final, seulement six points, est resté modeste au regard des 25 points de retard quelques minutes plus tôt. Au moins, Mokoka a pleinement profité de l’opportunité. Dans l’histoire, seuls deux joueurs, Billy Knight et Tom Hawkins, sont parvenus à scorer 15 points ou plus en si peu de minutes.

« Cody (White) m’a dit ‘ Prends tes tirs ‘. Donc je les ai pris et ils sont rentrés, j’étais content, décrit le « two-way contract », qui a reçu des « MVP » de son public. Je suis content que les fans l’aient été pour moi. Ma mère était là aujourd’hui. Être capable de rentrer mon premier tir devant elle a vraiment été une aubaine. »