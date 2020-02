Bulls – Pelicans : Zion Williamson gâche la belle perf’ d’Adam Mokoka

Grâce à Tomas Satoransky, au step back puis à 3-points, les Bulls prennent le meilleur départ (9-4). Le Magic d’Orlando n’est pas au mieux en ce moment, et Chicago a la possibilité de se rapprocher de la 8e place en cas de victoire. Si Zion Williamson bâche ce même Satoransky, c’est bien Chicago qui fait la course en tête avec Chandler Hutchinson. Sauf que le collectif de la Nouvelle Orléans est clairement plus huilé. Le partage de la balle est plus évident, et les hommes d’Alvin Gentry mettent la main sur le match.

C’est J.J. Redick qui frappe de loin puis Brandon Ingram, puis encore Lonzo Ball. Une pluie de 3-points s’abat sur Chicago, et les Pelicans s’échappent (25-18). Et quand Redick loupe, Jaxson Hayes surgit de nulle part pour réaliser la claquette dunk de la soirée. Après douze minutes, les Pelicans sont devant (32-25).

Le deuxième quart-temps débute par une grosse frayeur avec Williamson qui se tord la cheville. On se dit que les Pelicans vont le mettre au frigo mais il reste sur le terrain, et il fait mal. Sa puissance est un vrai problème pour les Bulls, et sur un dunk, le 1er choix de la Draft donne douze points d’avance (52-40). En face, seul Zach LaVine marque, et le collectif des Pelicans permet de lui répondre, par Jrue Holiday puis Ingram. A la pause, les coéquipiers de Josh Hart ont dix points d’avance (72-62).

Mokoka crève l’écran

C’est au retour des vestiaires que ça se gâte pour les Bulls, et plus exactement sous les panneaux. Derrick Favors puis Williamson frappe là où ça fait mal. Le rookie est très propre, et aucun joueur de Chicago ne parvient à lui à résister. A ses côtés, Lonzo Ball frappe de loin, et en quelques minutes, l’écart est passé à… 27 points (93-66) ! On est sur un 21-4 et c’est le duo Redick-Hayes qui permet de conserver une avance de 20 points avant l’entame du dernier quart-temps.

Les deux coaches décident d’ouvrir leurs bancs, et c’est le Français Adam Mokoka qui va être le grand homme du money time. Le rookie se lâche, et au son des « MVP, MVP », il enchaîne les 3-points et les paniers faciles pour ramener les Bulls à -7 ! Le souci, c’est qu’il reste une poignée de secondes et c’est une claquette de Nicolo Melli qui permet aux Pelicans de s’éviter une fin de match cauchemar (125-119).