Les Warriors et les Bucks visent Avery Bradley

Sauf revirement de dernière minute, Avery Bradley devrait faire une croix sur sa deuxième année de contrat aux Lakers, et tester le marché à partir de vendredi. Titulaire une bonne partie de la saison, avant de zapper la reprise dans la « bulle », l’ancien arrière des Celtics et des Pistons ne manquera pas d’offres puisque Yahoo! Sports rapporte que des candidats au titre veulent l’arracher des griffes des Lakers.

Les Warriors, qui cherchent une rotation derrière Stephen Curry et Klay Thompson, et les Bucks, qui vont sans doute perdre Wes Matthews, seraient prêts à se positionner. Les premiers n’ont qu’une « mid-level exception » de 5.7 millions de dollars à lui proposer, et ça ne sera peut-être pas suffisant.

Côté Lakers, Dennis Schroder devrait arriver, mais l’équipe pourrait perdre de nombreux éléments de leur rotation, comme Avery Bradley donc, mais aussi Rajon Rondo, Kentavious Caldwell-Pope et bien sûr Danny Green, qui doit prendre la direction du Thunder.