Chris Paul : « Je ne sais pas encore à quoi va ressembler la saison »

Personnage clé dans la reprise de la saison dans une « bulle » cet été, Chris Paul est à nouveau sur le devant de la scène avec le choix du syndicat des joueurs de valider le plan de la NBA pour la saison 2020/21.

Comme l’explique ESPN, des dirigeants se plaignent de ce plan express, décidé et validé en quelques semaines. La situation sanitaire empire aux États-Unis, et cette fois, les équipes et les joueurs ne seront pas dans une « bulle ». Il y aura même du public dans certaines salles, et le meneur du Thunder reconnaît que ce plan n’est pas parfait.

« Je ne sais pas encore à quoi va ressembler la saison » a-t-il avoué lors d’une conférence avec le magazine TIME. « Il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Mais on travaille dessus. Rien n’est parfait, et tout ce que vous voyez, c’est en quelque sorte qu’on apprend sur le tas. La seule chose qui est aux commandes actuellement, c’est le virus. On se donne à fond pour faire en sorte que nos joueurs soient heureux, mais aussi nos fans. »

Sans être dans l’improvisation, la NBA et le syndicat des joueurs cherchent des compromis, et il faut tenir compte des protocoles sanitaires imposés par les municipalités mais aussi chaque État.

« Il n’y a rien d’idéal dans tout ce que les gens ont à gérer. Il n’y a rien du tout. Je pense à nous, qui avons l’occasion de jouer. Mais je pense aussi à mes enfants qui suivent l’école en ligne au quotidien. On a de la chance d’être dans cette situation. Les choses ne sont pas idéales, mais on essaie de faire en sorte que ça fonctionne. »