Meyers Leonard, soutien n°1 de Kendrick Nunn

Même si la formation de Pat Riley a atteint les finales NBA en déjouant les pronostics au fil des tours de playoffs, l’aventure du Heat dans la « bulle » n’a pas été un long fleuve tranquille. Erik Spoelstra a notamment dû gérer les temps de jeu des différents membres de l’équipe au sein d’un effectif riche et homogène, que ce soit que ce soit Derrick Jones Jr, Solomon Hill, Meyers Leonard ou encore Kendrick Nunn.

Ce dernier, qui avait débuté tous les matchs de saison régulière, est arrivé en retard dans la « bulle » en raison du Covid-19, puis il en est sorti quelques jours pour des raisons personnelles…

Résultat : Goran Dragic lui a piqué sa place dans le cinq majeur au début des playoffs, et il est même sorti de la rotation lors des premiers matchs de la série face à Indiana. Même s’il a accusé le coup, l’arrière a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers, à commencer par Meyers Leonard qui est revenu sur cet épisode, lui qui a également été relégué au rang de « premier supporter du Heat » en playoffs où il n’est entré en jeu qu’à trois reprises.

« Kendrick est évidemment très, très talentueux, encore très jeune. Il travaille comme un fou. Il travaille vraiment dur. Le problème pour moi, ça a été ma blessure. Le truc pour Kendrick, c’est qu’il a eu le Covid. C’est pourquoi il a manqué une douzaine d’entraînements qui ont été très importants », a déclaré Myers Leonard. « J’avais de la peine pour lui, mais je suis immédiatement allé le voir et je lui ai dit : ‘Kendrick, écoute-moi. Tu es jeune. Tu as du talent. Tu as fait une année incroyable. Nous allons avoir besoin de toi. Je sais que ce n’est pas facile pour un jeune homme. Tu dois me croire. Je suis passé par là. On va avoir besoin de toi. Continue à travailler dur et reste prêt’. Il a dit : ‘Absolument, c’est ce que je ferai toujours’. »

Une réaction qui a touché Meyers Leonard. « Vous savez quoi ? Je suis reconnaissant d’avoir eu une voix dans notre vestiaire, et que lorsque j’ai parlé, les gens m’ont écouté. Je pense qu’ils ont vu, je suppose, mon authenticité. Je vais toujours travailler dur, et être un bon coéquipier, une bonne personne ».

Mentalité « Team First »

L’état d’esprit compte au moins autant que le terrain, c’est aussi l’enseignement qu’a tiré Meyers Leonard de ses huit premières saisons en NBA.

Alors qu’il se retrouve free agent, l’intérieur espère que les dirigeants de franchises s’attarderont davantage sur cet aspect que sur sa ligne de stats, lui qui a toujours privilégié le collectif à ses objectifs personnels.

« Bien sûr, vous savez quoi, je sais et j’ai le sentiment que je peux aider une équipe à gagner, une équipe qui se bat pour le titre », a-t-il ajouté. « Je l’ai déjà dit. Regardez les statistiques de Meyers Leonard : 6 points, 5 rebonds. Tout d’abord, je ne cours pas après les statistiques. Pourrais-je shooter davantage ? Bien sûr. Est-ce que je suis parfois ennuyé pour ne pas l’avoir fait ? Oui. Est-ce que je pourrais prendre plus de rebonds ? Oui. Mais, devinez quoi ? Je me fous des stats. Je me soucie de gagner. Je pense qu’ils savaient ça à Miami. Je sais que Spo et mes coéquipiers le savent. Je disais souvent à Bam : ‘Je me fiche des stats au rebond. Tu vas en prendre 15, je vais bloquer leur meilleur rebondeur adverse et tu viens les chercher’. Maintenant, je dois certainement continuer à être agressif et continuer à progresser en tant que joueur, mais je sais à quel point je peux avoir de l’impact ».

Meyers Leonard s’est dit prêt à toute écouter toutes les opportunités qui se présenteront à lui.

« Je pense qu’il y a un intérêt mutuel entre Miami et moi, mais nous verrons bien. Il y a d’autres équipes qui sont très intéressées. Je suis dans une bonne situation. Au bout du compte, je suis tout simplement chanceux et très reconnaissant pour tout ce qui s’est présenté sur mon chemin ».