Dans onze jours, les Warriors sélectionneront à la 2e place de la Draft, et il faut remonter à 2002 pour les voir dans le Top 3 d’une Draft. A l’époque, ils avaient sélectionné Mike Dunleavy Jr qui est aujourd’hui assistant GM des… Warriors. L’ancien ailier fait donc partie du cercle restreint des dirigeants qui doit faire le bon choix, et lors d’un live sur Instagram, Steph Curry a donné son avis sur le profil du joueur à prendre.

« On a sans doute besoin de taille. Mais au final, c’est singulier quand vous avez un choix comme celui-là et qu’il faut l’intégrer dans une équipe comme la notre si impatiente après une longue, longue pause…«

Forcément, quand on pense à de la « taille », on pense à James Wiseman, le pivot de Memphis, qui devrait être choisi dans le Top 5 de cette Draft. L’intéressé ne veut pas jouer aux Wolves, et les Warriors auront donc la main pour le prendre. D’autant que sur le papier, les Warriors n’ont que Kevon Looney et Marquese Chriss qui peuvent débuter en 5 aux côtés de Draymond Green. C’est léger quand on veut jouer les premiers rôles et détrôner les Lakers.

On évoquait la piste de Dwight Howard dans la « free agency », et ce sera compliqué de trouver mieux avec la petite enveloppe disponible. Voilà sans doute pourquoi Curry verrait d’un bon oeil l’arrivée de « taille » via cette Draft, et les 2m15 de Wiseman pourraient le contenter. Penny Hardaway l’y verrait très bien…