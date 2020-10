Penny Hardaway imagine très bien James Wiseman aux Warriors

Anthony Edwards ou James Wiseman ? Si les Warriors conservent leur 2e choix de Draft le 18 novembre prochain, ils devraient se tourner vers l’un de ces deux joueurs, favoris pour être sélectionnés aux deux premières places. Le premier est le meilleur arrière de cette Draft, et il pourrait être la première rotation derrière Klay Thompson et Andrew Wiggins. Quant au second, il pourrait carrément débuter au poste 5, aux côtés de Draymond Green.

C’est le voeu de son ancien coach, Penny Hardaway. « Il peut facilement s’adapter au jeu et au rythme » explique-t-il sur NBC Sports Bay Area. « Il est très athlétique, très rapide. Il serait instantanément l’un des meilleurs intérieurs à aller au cercle. C’est aussi un protecteur du cercle, et il va protéger le cercle. Sa palette de qualités est déjà suffisante, et il va encore s’améliorer, surtout s’il joue avec des vétérans comme Draymond, Klay et Steph.(…) Dans leur système, avec ces joueurs, il serait spectaculaire. »

Comme James Wiseman a été rapidement suspendu à l’automne dernier, les scouts ont un échantillon réduit de matches pour le voir à l’œuvre, et il y a une part d’inconnue. Pour ceux qui ne connaissent pas le joueur, Penny Hardaway trouve un point de comparaison. « Des parties de son jeu me rappellent Chris Bosh. Je sais que ce dernier est considéré par beaucoup comme un intérieur qui s’écarte, mais quand je vois sa capacité à sortir à la ligne à 3-points, je vois des similarités avec Bosh. Mais il est bien plus athlétique. »

En NBA, Penny Hardaway pense que James Wiseman va d’abord se faire une place au soleil par sa défense. Ce qui serait effectivement parfait pour Golden State.

« Il est très bon des deux côtés du terrain, mais si je devais parler d’un secteur où il est en avance, je dirais la défense. Il est déterminé à protéger le cercle et à le faire tous les soirs. Je ne dis pas qu’il va scorer 15 ou 20 points par match, mais je dirais qu’il va protéger le cercle et prendre des rebonds tous les soirs. »

Penny Hardaway estime même que son ancien pivot pourra défendre sur des joueurs plus petits.

« Il peut tout aussi bien changer sur les écrans. Je le lui faisais faire. Je sais que la NBA est le niveau le plus élevé, mais il a la rapidité et la vitesse d’appuis pour sortir sur des meneurs, et jouer face à eux. »