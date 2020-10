Dwight Howard encore sur les tablettes des Warriors

Est-ce que cette fois, ce sera la bonne ? Déjà en contact avec les Warriors il y a deux ans, Dwight Howard serait à nouveau sur les tablettes des champions NBA 2015, 2017 et 2018 si l’on en croit The Athletic.

Titré dimanche soir sous les couleurs des Lakers, l’ancien meilleur défenseur de la NBA a complètement relancé sa carrière, au point même d’être titulaire à sept reprises lors des playoffs. Même s’il ne peut plus prétendre à un gros contrat, il vaut sans doute plus que le salaire minimum, et il devrait recevoir quelques propositions.

À Golden State, il trouvera un nouveau challenge : ramener les Warriors vers les sommets. Et si on parle de « challenge », c’est parce qu’il y a deux ans, il avait refusé d’y venir de peur qu’on dise de lui qu’il avait choisi « la facilité. » « Golden State a gagné plusieurs titres, sur les dernières saisons », expliquait-il à l’époque. « Donc si j’y étais allé, on m’aurait dit : « Ouais, t’as rejoint une équipe qui a déjà gagné ». À Washington, la dernière fois que les Wizards ont gagné le titre, c’était à l’époque des Bullets, si je ne me trompe pas. Donc je pense que l’impact serait plus fort pour la ville. »

Finalement, il a rien gagné avec Washington, à l’exception de nouveaux pépins physiques… Mais deux ans plus tard, le voilà titré, et il n’est plus l’objet de moqueries.

À Golden State, personne ne s’est imposé sous les panneaux cette saison, qu’il s’agisse de Willie Cauley-Stein, déjà parti, ou de Marquese Chriss. Dwight Howard aurait donc un boulevard pour récupérer du temps de jeu pour évoluer aux côtés de Draymond Green, et épauler le trio Curry-Thompson-Wiggins. Un cinq de qualité qu’il faudra entourer de bons remplaçants pour tenter de détrôner les Lakers.