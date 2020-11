Steve Kerr, le vote et la manière

On le sait, la NBA s’est énormément mobilisée pour l’élection présidentielle américaine. Les joueurs et les coaches ont continuellement appelé les citoyens à voter. Mais c’est aussi à eux de donner l’exemple, en allant dans les bureaux de vote.

C’est le cas de Steve Kerr, qui s’est rendu aux urnes ce samedi, avec son masque et un patch « a voté » sur le torse.

« C’est facile de voter : j’ai simplement laissé tomber mon bulletin », raconte-t-il à l’AP. « On essaie le plus possible de rappeler à tout le monde l’importance du vote, mais il faut également tenter de rendre les choses le plus simples possible. C’est important d’avoir ce droit, et qu’il soit facile d’accès. »

Le coach des Warriors a non seulement voté, mais également passé quelques instants avec les fans et les citoyens présents au Chase Center, ouvert pour l’occasion puisque utilisé comme bureau de vote. L’entraîneur triple champion y voit un symbole.

« C’est une excellente façon pour nous, en tant qu’entreprise, équipe, franchise, de rappeler que nous ne sommes pas uniquement une équipe de basket. On espère être un atout pour la communauté et on veut aider les gens. En gagnant des matches et en étant un divertissement bien sûr, mais on aime penser qu’on est une partie importante de cette communauté. On a besoin de le prouver, en réalisant ce genre de chose. »

Surtout que Kerr observe des changements dans la vision politique des joueurs, comme le soulignait récemment un Bradley Beal par exemple.

« Je sais qu’à mon époque, quand je jouais, les joueurs et les coaches n’étaient jamais, ou alors très rarement, interrogés sur la politique et le vote. Les temps ont changé. Notre pays est dans la tourmente et chacun joue un rôle. »