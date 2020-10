Bradley Beal enfin conscient de l’importance du vote

Pendant de longues semaines, après la mort de George Floyd, et jusqu’à aujourd’hui encore, les joueurs NBA ont continuellement appelé les fans et les citoyens américains à se rendre aux urnes pour l’élection présidentielle. LeBron James était même en première ligne sur cette question, avec l’association « More Than A Vote ».

Sauf qu’une contradiction majeure avait été observée : très peu de joueurs (environ 30%) étaient eux-mêmes inscrits sur les listes électorales. Un paradoxe réparé depuis, puisque Chris Paul a récemment souligné que 90 % des joueurs pourraient voter cet automne.

Ce revirement peut être symbolisé par le parcours de Bradley Beal, qui va enfin participer à une élection, après des années où il restait loin du monde politique.

« Je déteste la politique », déclare l’arrière des Wizards à The Undefeated, pour résumer son état d’esprit général sur cette question. « Avec la politique, viennent les jugements et quand on se décide à parler, c’est tout de suite ‘Tais-toi et dribble’. J’ai donc dû m’instruire, j’ai regardé l’histoire de ma famille, de mes grands-parents, et j’ai appris les difficultés qu’ils ont traversées pour gagner le droit de vote. »

Comme pour beaucoup d’autres joueurs, c’est surtout le mouvement social qui a touché les États-Unis durant l’été et la force de « Black Lives Matter » qui ont provoqué ce changement de mentalité chez Bradley Beal.

« En tant que joueur de basket, j’avais la sensation d’avoir été écarté de la question citoyenne. On n’avait pas de voix, pas d’opinion. Néanmoins, la NBA et le syndicat des joueurs nous soutiennent et nous offrent une plateforme pour parler, et être les voix de ceux qui ne sont pas entendus. Je faisais partie d’une génération qui ne votait pas car je pensais que mon vote ne comptait pas. Mais aujourd’hui je dis le contraire : le vote compte. Les athlètes sont des modèles et les gens prennent au sérieux ce que l’on dit. »