Présidentielle américaine : plus de 90% des joueurs NBA inscrits sur les listes électorales

« Faites ce que je dis, pas ce que je fais. » C’est grosso modo comme ça qu’on pouvait résumer la position des joueurs NBA qui incitent depuis plusieurs semaines, et même plusieurs mois, leurs concitoyens à s’inscrire sur les listes électorales en prévision de de l’élection présidentielle 2020 aux Etats-Unis.

Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque le syndicat des joueurs avait effectué un sondage en interne, seuls 20% des joueurs avaient reconnu s’être déplacés lors des dernières élections, en 2016.

Chris Paul et les 30 représentants du syndicat, un par équipe, ont donc fait le forcing pour que les joueurs montrent l’exemple, et bonne nouvelle, ils se sont exécutés.

« Je suis tellement fier de nos gars puisque je suis fier d’annoncer que plus de 90% de nos joueurs sont inscrits » a déclaré Chris Paul à la mi-temps du Game 3. « Quinze franchises affichent un taux de 100%, et la « bulle » est une incroyable aubaine pour le travail effectué par les gars pour davantage informer sur la situation et faire sortir les gens, recruter des bénévoles pour les bureau de votes et des choses comme ça« .

Voilà qui va ravir Doc Rivers puisque le nouveau coach des Sixers était très agacé que les joueurs soient aussi peu concernés par l’élection présidentielle, même s’il leur trouvait quelques circonstances atténuantes.

« Nous allons essayer de faire inscrire chaque équipe, et chaque joueur de chaque équipe. C’est tellement compliqué pour les joueurs parce que la plupart du temps, l’élection a lieu en cours de saison, et les joueurs viennent de tellement d’États différents, qu’il y a beaucoup de votes par correspondance » rappelait fin août l’ancien entraîneur des Clippers. « Mais nous allons nous occuper de tout, et nous voulons faire monter le pourcentage à 80, 90 et même 100% si possible, pour les votes des joueurs et des entraîneurs. »

Rappelons que LeBron James et d’autres personnalités ont aussi lancé l’opération « More Than A Vote » et que la plupart des franchises ont obtenu l’aval des autorités pour transformer leurs installations en bureau de vote géant.