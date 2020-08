Après « More Than A Athlete » et « More Than A Game », LeBron James a lancé en juin « More Than A Vote », une association qui s’est donnée pour mission de convaincre les noirs américains d’aller voter en novembre prochain, lors de l’élection présidentielle américaine. Après avoir fait un don pour que les anciens individus incarcérés puissent récupérer leurs droits et voter, l’association passe à la vitesse supérieure en débloquant plusieurs millions de dollars pour recruter du personnel, afin de tenir les bureaux de votes dans les quartiers majoritairement noirs.

En collaboration avec le NAACP Legal Defence and Educational Fund, qui est à la fois une organisation de défense des droits civils et un cabinet d’avocats, « More Than A Vote » vise des dizaines d’États dont la Géorgie, le Michigan, la Floride et le Wisconsin, lieu des heurts les plus récents après les violences policières du week-end contre Jacob Blake, et le meurtre de deux manifestants par un adolescent pro-Trump.

Selon le New York Times et NBC, il s’agit de recruter des jeunes pour encadrer les votes, mais aussi des personnes pour faire le promotion de l’opération. Selon les tâches, il s’agit de salariat ou de bénévolat.

En marge de cette vague de recrutement, l’association travaille avec les autorités locales pour transformer les stades en bureau de votes, comme c’est le cas à Los Angeles avec l’enceinte des Dodgers. Le but est à la fois de compenser la fermeture de certains bureaux de votes, en raison de la pandémie, mais aussi de réduire au maximum les files d’attente qui découragent le plus souvent d’aller voter.