Avec « More Than A Vote », LeBron James et des personnalités veulent encourager les noirs à voter

Après « More Than A Athlete » et « More Than A Game », LeBron James prend la tête de l’association et même du mouvement « More Than A Vote ». Dans une interview accordée au New York Times, la star des Lakers explique que des joueurs, des coaches et des personnalités du spectacle ont décidé de convaincre les noirs américains d’aller voter en novembre prochain à l’élection présidentielle américaine.

« Parce qu’au final, les gens commencent à nous écouter, on a le sentiment d’avoir mis le pied dans la porte » explique LeBron au quotidien newyorkais. « Pendant combien de temps cela va durer ? On ne le sait pas. Mais nous avons le sentiment d’être écoutés et que les gens sont attentifs, et c’est le moment pour nous de créer enfin une différence. »

« Nous allons vous donner un mode d’emploi »

Aux côtés de LeBron James, on retrouve Jalen Rose, Kevin Hart, Draymond Green, Eric Bledsoe, Stephen Jackson, Trae Young, mais aussi Skylar Diggins-Smith et Chiney Ogwumike. Chaque personnalité sera centrée sur une ville (Houston, Atlanta, Miami, Milwaukee…) avec pour mission d’encourager les noirs à s’inscrire sur les listes électorales, mais aussi à s’éduquer à la politique et au sens critique pour ne pas croire ou répandre des « fake news » sur les réseaux sociaux. Une vraie mission éducative.

« Nous voulons que vous sortiez pour aller voter, et nous allons vous donner un mode d’emploi » poursuit LeBron. « Nous allons vous donner les clés pour voter, mais aussi vous expliquer comment ils essaient de vous empêcher de voter. »

Aux côtés de LeBron James dans cette association à but non lucratif, on trouve aussi Adam Mendelsohn, un proche de l’ailier des Lakers et ancien conseiller politique, mais aussi Addisu Demissie, qui dirigeait la campagne du sénateur Cory Booker pour les primaires présidentielles du parti démocrate en 2020.