Grâce à LeBron James, le Dodger Stadium transformé en centre de vote

Depuis plusieurs semaines, des franchises NBA offrent leur salle ou leurs installations pour les transformer en centre de vote pour l’élection présidentielle américaine du 3 novembre prochain.



Avec le travail de LeBron James et de l’association « More Than a Vote », une franchise MLB va faire de même puisque les Los Angeles Dodgers vont ouvrir le Dodger Stadium nous informe ESPN.

Ce stade va donc être un centre de vote après avoir été un centre de tests contre le Covid-19 et une banque alimentaire récemment, et avec sa taille, il est parfait pour permettre aux votants de respecter les règles de distanciation physique.