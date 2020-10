Draft 2020 : Tyrese Haliburton, l’outsider numéro 1 ?

À moins de 20 jours de la Draft, aucun joueur ne fait l’unanimité pour le premier choix, et on n’est donc pas à l’abri d’une énorme surprise de la part des Wolves, qu’il s’agisse d’un échange retentissant ou d’une sélection inattendue.

Selon Gery Woelfel, insider des Bucks, un joueur sème actuellement le doute dans l’esprit des Wolves et des Warriors, et il s’agit de Tyrese Haliburton (1m96, 20 ans). « Combo guard » complet, à l’image d’un Malcolm Brogdon mais dans un style plutôt proche de Shai Gilgeous-Alexander, il voit sa cote grimper de semaine en semaine. Les Wolves se sont entretenus avec lui, et comme ça s’est bien passé, ils l’ont même rencontré. Soit, parce qu’ils envisagent de le sélectionner avec le premier choix, soit parce qu’ils lorgnent dessus au cas où ils échangeraient ce premier choix pour sélectionner plus bas. Il se peut que les Warriors aient la même stratégie puisque Tyrese Haliburton doit rencontrer le contingent de Golden State la semaine prochaine. Il s’était déjà entretenu avec eux il y a un mois, et ils l’imaginaient comme un Shaun Livingston jeune.

« Ils m’ont dit qu’ils me voyaient dans un rôle similaire au sien » avait confirmé le meneur d’Iowa State. « Shaun est plus âgé, il peut défendre des postes 1 à 4 à un niveau très élevé. C’est quelque chose que j’espère pouvoir développer, quelque chose sur lequel je travaille vraiment. Mais je pense qu’on a au moins deux différences. Shaun est peut-être un des meilleurs shooteurs à mi-distance que j’ai vu, mais je pense que je peux shooter mieux que lui à 3-points. Évidemment que Shaun Livingston est un grand joueur et que c’est vraiment fort qu’ils pensent que je puisse lui ressembler. »

Une envergure impressionnante mais frêle

Autre formation qui a pris rendez-vous avec lui : les Bulls, qui possèdent le 4e choix. C’est dire si Tyrese Haliburton intéresse les formations les mieux placées, et clairement, il a gagné plusieurs places dans les « mock draft » depuis deux mois. Notamment parce qu’il a fait preuve d’une grande maturité lors des entretiens, et parce que son jeu semble déjà adapté à la NBA. Pour un scout d’une franchise NBA qui va choisir dans le Top 5, cité par notre confrère, c’est un choix « sûr ». « Je ne sais pas où il va aller, mais je peux vous dire que des personnes de notre franchise l’apprécient vraiment, mais vraiment. Il est polyvalent, il se donne à fond, et c’est un bon gamin. Il y a beaucoup de choses à apprécier chez lui. Ils sont convaincus que c’est le choix le plus sûr de la Draft« .

Cousin d’Eddie Jones, l’ancien arrière des Lakers et du Heat, il en a le physique, et c’est ce qui peut inquiéter certains scouts puisqu’il ne dépasse pas les 80 kilos sur la balance. Lui répond qu’il est là pour faciliter le jeu de ses coéquipiers, et que son intelligence de jeu est son point fort. « Vu comment la NBA joue actuellement, avec de l’espace en attaque, je pense que c’est un endroit où il sera à son meilleur niveau » estime Nate Oats, le coach d’Alabama. « Il se faufile beaucoup, et il peut aller dans la raquette et faire les bonnes lectures. Il correspond à cette NBA où les arrières sont plus grands et où il y a beaucoup de changements en défense. »

Ce qui peut aussi inquiéter, c’est sa gestuelle à 3-points. Doté de bras immenses, il commence son tir très bas, et ça peut poser problème en NBA face à des défenses bien plus agressives. En tout cas, il met dedans (42% à 3-points cette saison), et il faudra donc éviter de le laisser seul dans un corner ou dans l’axe.

Stats 2020 : 15.2 points, 6.5 passes décisives, 5.9 rebonds et 2.5 interceptions par rencontre