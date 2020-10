Malcom Brogdon enthousiaste à l’idée de travailler avec Nate Bjorkgren

Partie prenante des négociations avec la ligue sur la reprise de la saison 2020-2021 en tant que vice-président du syndicat des joueurs, Malcolm Brogdon a tout de même eu le temps de rencontrer son nouveau coach, Nate Bjorkgren, à l’occasion d’un déjeuner cette semaine.

Leur première entrevue s’est visiblement bien passée, le meneur des Pacers étant ressorti de ce meeting regonflé à bloc et enthousiaste à l’idée de commencer à entamer cette nouvelle collaboration.

« Il va être formidable », se réjouit-il ainsi. « Toronto (où Nate Bjorkgren a évolué pendant deux ans en tant qu’assistant) possède une super culture, comme nous le savons tous. Avec beaucoup de jeunes esprits brillants dont il fait partie. Je suis super excité de l’avoir à nos côtés ».

Diversifier la menace sur le tir à 3-points

Sur un plan personnel, Malcolm Brogdon espère également que les blessures vont un peu le laisser tranquille la saison prochaine, lui qui a été brillant dans la « bulle », que ce soit sur la fin de saison régulière où sur le premier tour des playoffs face au Heat (21.5 points, 4.3 rebonds, 10 passes décisives en moyenne sur quatre matchs).

« C’est important pour moi de pouvoir rester en bonne santé », ajoute-t-il. « Ces trois dernières années, j’ai dû manquer 15 à 20 matchs par saison. Ça m’a fait beaucoup de mal mais ça a aussi touché mon équipe ».

Après cet échange, Malcolm Brogdon a également fait part de sa détermination à continuer de progresser sur le tir extérieur d’ici la reprise, notamment sur la façon de se créer son propre shoot, alors qu’il sort de son pire exercice en carrière en terme de pourcentage de réussite (32.6%) pour sa première saison avec les Pacers.

« J’ai été un excellent shooteurs de spots sur le tir à 3-points dans le passé. Mais je ne joue plus avec Giannis Antetokounmpo maintenant, je n’ai plus à m’asseoir derrière la ligne en attendant d’avoir un tir ouvert. Je dois créer, pour moi, pour mes coéquipiers. Je me dois de mettre des shoots plus difficiles en sortie de dribble ».