Avec Nate Bjorkgren, les Pacers veulent devenir une équipe plus moderne

La semaine dernière, les Pacers annonçaient la nomination de Nate Bjorkgren en tant que nouveau coach de la franchise. L’ancien bras droit de Nick Nurse chez les Raptors aura pour objectif d’aider les joueurs de l’Indiana à franchir un cap en playoffs, eux qui restent sur cinq éliminations consécutives au premier tour.

Pour ce faire, en plus de s’appuyer sur un effectif talentueux, le technicien de 45 ans pourra compter sur ses deux années passées sur le banc canadien, au cours desquelles il a évidemment été sacré champion en 2019. Il pourra également se reposer sur son expérience acquise auparavant, lors de sa période D-League (G-League aujourd’hui).

Entre 2011 et 2015, Nate Bjorkgren a effectivement entraîné quatre équipes, dont les Iowa Energy, la formation de son État d’origine, affiliée aux Wolves. Avec elle, il a d’ailleurs remporté un titre en 2007. Et à l’époque, ce n’était pas en tant que coach principal mais (déjà) en tant qu’assistant de Nick Nurse, son camarade de longue date.

Le nouvel entraîneur des Pacers disposait donc d’un joli CV – obtenu à force de travail acharné – avant même sa première expérience sur un banc NBA. Et c’est justement l’un des aspects qui a séduit son GM, Kevin Pritchard.

« C’est quelqu’un qui possède une culture de la gagne, c’est un bon tacticien et quelqu’un qui est prêt à prendre des risques », explique-t-il sur les ondes de SiriusXM NBA. « Je pense que ses compétences se sont développées en G-League, avec le fait d’avoir différentes compositions d’équipe. En G-League, vous n’avez pas une équipe à l’année mais au jour le jour. Et ces coaches [passés par la G-League] font très bien leurs preuves en NBA parce qu’ils veulent innover, ils veulent tenter des choses. Nous souhaitons vraiment devenir une équipe plus moderne. »

Mettre en avant l’aspect humain

Plus que les qualités de coaching de Nate Bjorkgren, ce sont ses qualités humaines qui ont marqué ses anciens joueurs. Notamment Kyle Diemer, qui l’a côtoyé au lycée chez les Cactus Shadows, entre 2004 et 2007.

« Il a été le premier entraîneur à me témoigner de l’attention et de l’amour, de manière authentique. C’était incomparable », avouait-il à l’IndyStar.

Et c’est justement ce sur quoi mettait directement l’accent le nouveau coach des Pacers, dans la foulée de l’annonce de sa nomination. « Il se passe tellement de choses dans la vie des joueurs que je veux leur faire savoir que nous sommes là pour eux », confiait-il alors, toujours à l’IndyStar. « C’est la dernière chose que j’ai dite aux joueurs avec qui j’ai parlé, lors de nos conversations téléphoniques. »

Pour autant, comme tout entraîneur qui se respecte, Nate Bjorkgren n’en reste pas moins mordu de basket, comme le rapporte Phillip Aholt, un autre de ses anciens joueurs chez les Shadows. « Il vit pour le jeu. Il vit pour ça. »