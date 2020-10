Nick Nurse ravi pour son camarade de longue date, Nate Bjorkgren

S’il perd gros avec le départ de Nate Bjorkgren pour l’Indiana, Nick Nurse ne peut que se réjouir de voir son assistant et compagnon de longue date obtenir sa première opportunité comme « head coach » en NBA.

« C’est comme à l’époque de la D-League, il était mon assistant avant de partir avec les Santa Cruz Warriors, et on s’était retrouvé en finale » raconte Nick Nurse chez ESPN. « Rebelote. Je suis content pour lui. C’est une super personne et un super coach. On a passé beaucoup de temps côte à côte, il mérite ce job, les Pacers ont fait le bon choix avec Bjorkgren. »

Les coups de pouce de Nick Nurse

On imagine la fierté du coach de l’année 2020, qui a donné sa chance à Nate Bjorkgren en 2007 alors qu’il n’entraînait que depuis trois ans dans un lycée d’Arizona. En 2011, les deux hommes remportaient le titre de D-League avec l’Iowa Energy. Deux ans plus tard, ils retrouvaient la finale de la ligue de développement, face-à-face.

Nick Nurse confiait alors à Nate Bjorkgren qu’il était temps de passer au niveau supérieur et que s’il avait une chance d’aller en NBA, il espérait qu’il soit à ses côtés. Mission accomplie cinq ans plus tard : après deux saisons à Phoenix sous les ordres de Jeff Hornacek, Nate Bjorkgren acceptait en 2018 d’épauler Nick Nurse pour sa première année comme entraîneur principal des Raptors, conclue par un titre de champion.

« Je me suis souvenu de cette discussion quand le buzzer a retenti » expliquait ainsi Nick Nurse l’année dernière. Ils y repenseront sûrement encore dans quelques mois, lorsque Toronto et Indiana s’affronteront.