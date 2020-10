Les Hawks veulent aussi Nate McMillan

À l’instar de Mike D’Antoni, Nate McMillan devrait toujours s’asseoir sur un banc NBA la saison prochaine, mais comme assistant. Coupé par les Pacers alors qu’il venait juste de prolonger, le technicien a reçu un premier coup de fil des Rockets pour être l’adjoint du nouvel entraîneur Stephen Silas, mais Houston va avoir de la concurrence.

Le New York Times rapporte ainsi que les Hawks sont aussi sur sa piste, et les dirigeants aimeraient que Nate McMillan devienne assistant de Lloyd Pierce, en place depuis deux ans.

Malgré la présence de plusieurs jeunes talents, Atlanta ne décolle pas (29.9% de victoires en 2020), et la rigueur défensive de l’ancien coach des Blazers et des Pacers pourrait être un plus pour la troupe de Trae Young.