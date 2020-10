Mike D’Antoni sera assistant de Steve Nash aux Nets !

Il y aura une forte influence des Suns du milieu des années 2000 sur le banc des Nets la saison prochaine puisque ESPN annonce l’arrivée de Mike D’Antoni pour assister Steve Nash. L’ancien coach des Rockets va aussi retrouver Amar’e Stoudemire, et on se souvient que ce trio avait offert aux Suns leurs plus belles années depuis deux décennies avec un jeu spectaculaire et efficace.

Pour compléter son banc, Steve Nash sera aussi épaulé d’Ime Udoka, un des assistants les plus réputés de sa génération. Formé à l’école de San Antonio, il était le premier assistant de Brett Brown aux Sixers, et il a passé plusieurs entretiens cet automne pour devenir « head coach ».

Finalement, il n’a pas été retenu, et comme Doc Rivers a débarqué à Philadelphie, il a choisi de rejoindre Brooklyn pour assister Steve Nash, mais aussi Jacque Vaughn et donc Mike D’Antoni. Un quatuor de grande qualité.

On rappellera que Steve Nash et Mike D’Antoni s’étaient déjà retrouvés une première fois, aux Lakers, en 2012.

Quant à Kevin Durant et Kyrie Irving, ils n’ont pas joué pour Mike D’Antoni en NBA, mais on se souviendra que Kevin Durant était aux Jeux olympiques de Londres avec Mike D’Antoni comme assistant de Mike Krzyzewski, et le jeune Kyrie Irving faisait partie des « sparring partner » lors du stage pré-olympique.