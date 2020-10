Et si Vince Carter avait raté son dernier tir…

En compagnie de son ancien coéquipier Matt Barnes, invité du podcast « Winging it », Vince Carter est revenu sur sa fin de carrière plutôt originale : un dernier panier à 3-points, inscrit le 11 mars face aux Knicks, le soir où la NBA a décidé de suspendre la saison à cause de la pandémie du Covid-19.

Au moment où il rentre ce tir, Vince Carter ne sait pas qu’il ne jouera plus jamais au basket. Mais, c’est une possibilité, et ce dernier tir est un signe… Comme les autres joueurs, l’ailier des Hawks va continuer de s’entraîner pendant les semaines suivantes, et c’est finalement l’annonce de la NBA ne pas retenir Atlanta pour participer à la « bulle » qui va le contraindre à officialiser son départ en retraite. Une décision facilitée par sa sortie et donc son dernier panier à 3-points inscrit en tête de raquette.

« Je suis reconnaissant pour ça », a-t-il ainsi répondu à Matt Barnes sur le fait que peu de joueurs ont au final la possibilité de mettre un terme à leur carrière de leur propre chef.

« Si j’avais manqué mon dernier tir, je me serais dit : « J’ai besoin d’un shoot de plus. Laissez moi rentrer, laissez moi jouer, je m’en fiche ». J’aurais eu cette mentalité »

« Parfois ce sont les blessures, parfois, c’est juste que plus personne ne veut de toi » a poursuivi Matt Barnes. « J’ai gagné un titre lors de ma 15e année et j’étais prêt à partir, pareil pour toi après tes 22 saisons. On a eu de la chance dans le sens où nous avons décidé du moment où nous allions partir et nous l’avons fait en paix. Et si nous avions voulu continuer, nous aurions pu le faire. Ça a été notre choix. Stephen Jackson par exemple, n’a pas pu jouer aussi longtemps qu’il l’aurait voulu. Il a essayé de revenir, il a joué dans la BIG3, ça le démange toujours. Je remercie Dieu chaque jour parce que je ne sais pas ce que je ferais si j’avais eu cette même démangeaison. Ce serait un combat de tous les jours ».

Pour Vince Carter, la fin de l’histoire aurait donc pu être plus compliquée s’il n’avait pas inscrit ce dernier tir en tête de raquette sur une service de Trae Young. Au point de remettre en cause sa retraite officielle !

« C’est marrant que tu dises ça parce que je pense que ma réponse aurait été différente si je n’avais pas mis mon dernier tir », a poursuivi Vince Carter. « Je me serais dit : « J’ai besoin d’un shoot de plus. Laissez-moi rentrer, laissez-moi jouer, je m’en fiche ». J’aurais eu cette mentalité. Mais comme tu l’as dit, je suis en paix et quand le tir est rentré, je me suis dit « Merci pour tout. Si on revient, tant mieux. Si ce n’est pas le cas, j’aurais terminé ma carrière sur un 3-points et je peux quitter le basket, donc peu importe ». Ça m’a aidé à faire la transition. Car si ce tir n’était pas rentré, j’aurais ruminé au point de dire : « Laissez-moi revenir juste pour un match de saison régulière, juste pour mettre un tir ». Parce que c’est comme ça que j’aurais voulu partir ».