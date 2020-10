Les Bucks ont discuté de Victor Oladipo avec les Pacers

Si Giannis Antetokounmpo veut décrocher le titre de champion NBA avec les Bucks, il lui faudra une autre star à ses côtés. Quelqu’un qui pourra le soulager en attaque, et qui pourra prendre le relais lorsqu’il est pris à deux ou à trois, comme c’est le cas en playoffs depuis deux ans. Selon The Ringer, il pourrait s’agir de Victor Oladipo, qui va rentrer dans sa dernière année de contrat avec les Pacers.

L’arrière All-Star ne serait pas contre l’idée de prolonger à Indianapolis, mais il veut le faire selon ses conditions, et ses dirigeants pourraient donc le transférer pour éviter de le perdre dans un an, sans aucune contrepartie.

Milwaukee se serait donc renseigné sur lui, même si les discussions seraient au point mort, et qu’il y a peu de chances que l’affaire aboutisse. À moins de lâcher Khris Middleton, on ne voit pas comment les Bucks pourraient faire céder les Pacers, et ce serait évidemment très risqué de faire un tel choix puisque Victor Oladipo sera free agent en 2021 et il se remet tout juste d’une grave blessure au genou.

Par ailleurs, rien ne presse pour les Pacers qui peuvent se permettre de faire monter les enchères et voir venir.