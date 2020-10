S’il y en a un qui ne cache pas sa joie de voir débarquer Doc Rivers aux Sixers, c’est la légende locale Julius Erving. « Je suis tombé de ma chaise ! » répond-il sur le site du club quand on l’interroge sur sa réaction à l’annonce de son arrivée. « Je me suis dit ‘Wow, c’est incroyable’. Je suis surexcité – vraiment – qu’il soit le coach des Sixers. »

Quid du surnom de « docteur » qu’ils partagent ? « Je suis cool sur ce point, vraiment cool » rassure Julius Erving. « Je suis ‘Dr. J’ et il est ‘Dr. G’ – pour Glenn. Il y a eu beaucoup de ‘docteurs’ avant moi. Gardons le ‘J’ et le ‘G’. » Pour rappel, Doc Rivers a obtenu ce surnom alors qu’il portait un maillot de Julius Erving à la fac de Marquette. Il était loin de se douter qu’il deviendrait un jour ami avec son idole.

« Le but ultime, c’est que les Sixers essaient de gagner le titre. »

C’est en 1999 du côté d’Orlando que les deux hommes ont pu apprendre à mieux se connaître, quand Doc Rivers a lancé sa carrière d’entraîneur au Magic, où Julius Erving était vice-président. « Il prenait ses marques et on a bien accroché, en passant du temps sur les parcours de golf et à la salle avec les gars. »

Mais ce n’est pas seulement pour cette affinité qu’il est content de le retrouver à Philly : Doc Rivers est selon lui l’homme de la situation.

« Il n’a pas peur. Il a réussi en tant que joueur grâce à sa détermination et son talent. Il n’a pas peur du succès. Il fait ce qu’il a à faire dans les moments importants. » Les fans des Clippers se mordront la langue sur ce dernier point puisque Doc Rivers s’est fait remarquer en perdant 3 des 13 séries de l’histoire après avoir mené 3-1 !

« Le but ultime, c’est que les Sixers essaient de gagner le titre. Doc a connu ça. Je pense qu’il va apporter le bon modèle de leadership et de prise de décision pour permettre aux Sixers de franchir un cap » conclut Dr. J.