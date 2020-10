À Houston, on ne fera pas exploser l’effectif

Alors que la presse new-yorkaise verrait bien Russell Westbrook aux Knicks, et que l’équipe a perdu son coach et son GM, le propriétaire des Rockets est sorti de son silence pour maintenir sa confiance dans l’effectif qui s’est incliné face aux Lakers en demi-finale de conférence.

« On a James Harden et Russell Westbrook, et quasiment 90% de notre masse salariale est accaparée par eux deux et Eric Gordon. Quand on possède des joueurs comme Eric, P.J., James et Russell, il n’y a aucune raison d’exploser son roster » a expliqué Tilman Fertitta sur CNBC. « Notre fenêtre de tir est toujours présente, pour les prochaines saisons, et James et Russell sont de jeunes trentenaires. On ne va rien exploser. On a prévu de jouer le titre. J’ai toujours dit qu’il fallait s’installer tous les ans dans le Top 4 de la conférence, et ensuite, il faut un petit peu de chance pour gagner. Regardez chaque année, il y a toujours une petite part de chance. »

Ce qui n’exige pas de chance, c’est le choix de l’entraîneur, etTilman Fertitta assure que ce sera un entraîneur taillé pour le titre. « Nous allons nous mettre en position d’être l’une des meilleures équipes. On va tout faire pour gagner, et je peux promettre à nos fans qu’on jouera le titre. »

Même s’il est parti, Daryl Morey filera bien un coup de main sur le nom du prochain entraîneur.

« Daryl est toujours là, et il nous aide dans la recherche d’un coach » conclut Tilman Fertitta. « Habituellement, quand on part, on part… Mais Daryl n’est pas parti, et il sera toujours là pour moi. J’apprécie tout ce qu’il a fait pour la franchise, et tout ce qu’il a fait pour moi, qui suis un nouveau propriétaire, depuis trois ans. »