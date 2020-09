Russell Westbrook frustré de ne pas avoir été à 100 % dans la « bulle »

L’incident avec le frère de Rajon Rondo n’est que le dernier épisode de playoffs décevants pour Russell Westbrook. Les Rockets ont été logiquement éliminés par les Lakers et le meneur des Rockets n’a pas pesé sur la série.

Avec 19.8 points à 40 % de réussite au shoot et 24 % à 3-points, 7.4 rebonds et 5 passes de moyenne face à Los Angeles, sans oublier ses 4.2 ballons perdus, le MVP 2017 était bien loin de ses performances de l’hiver dernier. Il a accumulé les mauvaises décisions et les ballons perdus importants. En manque de rythme, l’ancien du Thunder avait lui-même admis qu’il était un peu perdu face aux Lakers.

Mais, pour sa défense, il a des circonstances atténuantes après avoir été blessé au quadriceps droit mi-août.

« Je n’étais pas à 100 %, mais je ne suis pas le genre de gars qui se cherche des excuses », explique-t-il au Houston Chronicle. « Habituellement, une telle blessure demande deux semaines de repos. Je n’avais pas ce temps devant moi. J’ai dû revenir les derniers matches contre Oklahoma City, alors que ça demande du temps pour guérir. »

Pour ne rien arranger, en plus de sa blessure, il avait été contaminé par le Covid-19, ce qui avait retardé son arrivée dans la « bulle » en juillet dernier.

« Je n’ai pas eu de chance. C’est frustrant d’arriver à Houston et d’attraper le Covid-19. J’ai été obligé de vivre 21 jours sans m’entraîner, alors que pendant la coupure, j’étais probablement dans ma meilleure forme physique depuis un bon moment. Ensuite, j’arrive à Orlando et je me blesse après quelques matches. Donc je suis frustré, car en playoffs, on est censé élever son niveau de jeu et moi, je devais rattraper mon retard et mon rythme. »