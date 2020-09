Russell Westbrook en plein brouillard

Tout n’avait pas été parfait, loin de là, dans le Game 1 mais avec 24 points marqués, Russell Westbrook avait compensé dans certains domaines et surtout les Rockets avaient gagné. Là, dans ce Game 2 face aux Lakers, le meneur de Houston est passé à côté de son sujet.

Il a compilé 10 points à 4/15 au shoot, 1/7 à 3-pts, 13 rebonds, 4 passes, 7 ballons perdus et 5 fautes dans la défaite de Houston. « En ce moment, je cours dans tous les sens », reconnaît le MVP 2017 à ESPN. « Je dois regarder les vidéos afin de trouver une solution pour être efficace. »

« Il est plus en colère contre lui que quiconque »

Tout le match de Russell Westbrook peut se résumer à son premier quart-temps. Comme toujours, il ne manque pas de volonté, ni d’énergie, mais c’est brouillon et inefficace. Déjà maladroit en premier quart-temps, il a voulu insister sur des pénétrations en deuxième, mais il a perdu des ballons sur ses « drives ».

Enfin, il a conclu sa première mi-temps sur un airball à 3-pts, puis un nouveau raté à 3-pts, dans le coin, avec un tir très difficile. Certes, il y aura du mieux en fin de troisième quart-temps et début de quatrième, mais la prestation globale fut très décevante.

« Il travaille encore pour retrouver ses sensations », tente d’expliquer Mike D’Antoni, en rappelant que Russell Westbrook n’a commencé ses playoffs qu’au Game 5 du premier tour. « Il joue avec intensité, il est agressif, voilà pourquoi il est Russell Westbrook et c’est très bien. On ne gagnera rien sans lui, c’est certain. Il va bosser et ça va aller, je ne suis pas inquiet. Il est plus en colère contre lui que quiconque. »

« Je ne pointe personne du doigt. C’est mon jeu, ce sont mes erreurs »

Comme il n’a pas trouvé la solution en pénétration, parce qu’il n’arrivait pas à conclure près du cercle ou se faisait voler la balle, Russell Westbrook a trop insisté de loin, shootant à sept reprises à 3-pts. Sans succès.

« La grande qualité de Westbrook, c’est qu’il a un impact sur les matches autrement qu’en marquant des points », livre James Harden. « Il peut faire des différences en défense, à la passe. Donc aucune inquiétude de notre côté. »

Ce ne fut pas le cas dans ce Game 2 perdu, puisqu’il a également perdu 7 ballons. C’est déjà son deuxième match à ce total, après le Game 6 contre Oklahoma City.

« Certaines pertes de balle sont de ma faute, d’autres sont des coups de sifflet manqués », estime l’ancien du Thunder. « Mais c’est ma responsabilité. Je ne pointe personne du doigt. C’est mon jeu, ce sont mes erreurs. »