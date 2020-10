Draymond Green détaille pourquoi Jimmy Butler a quitté les Wolves puis les Sixers

On a souvent écrit à quel point l’arrivée de Jimmy Butler au Heat était un mariage d’évidence. Une association heureuse dont l’extraordinaire parcours des Floridiens jusqu’à la finale NBA a été l’illustration. Pour Draymond Green, l’explication au succès de l’arrière avec le Heat tient en quelques mots : « Gagner est une mentalité. »

« Essayez de transmettre cette mentalité à vos coéquipiers, vous ne pouvez pas, » juge le joueur des Warriors. « Je ne peux pas donner cet état d’esprit à Kevin Durant, comme lui ne peut pas me donner sa technique. Avoir une certaine mentalité dans cette ligue est une qualité. Je pense qu’en tant que leader, on s’y prend de cette façon. Je vais avoir cette mentalité, je vais me comporter ainsi et je vais exiger certaines choses des gars. »

Selon le défenseur de l’année 2017, cette exigence est la clé pour comprendre la relation qu’entretient ou qu’a entretenue Jimmy Butler avec ses coéquipiers actuels ou passés.

« Donc l’idée n’est pas d’essayer de transmettre toute ma mentalité à Steph (Curry), je dois juste essayer de donner quelques éléments qui nous aident à être sur la même longueur d’onde. Mais comme les gens qui incarnent cette mentalité sont peu nombreux, c’est très rarement compris. Jimmy Butler a donc quitté Minnesota et Philly parce que personne ne comprenait cet état d’esprit. Or Miami a toujours eu cet état d’esprit. »

Miami était donc, selon lui, déjà prédisposé à aller au charbon avant même son arrivée, là où Karl-Anthony Towns, Andrew Wiggins et les Wolves ont visiblement été « secoués » par la dureté de Jimmy Butler.

« Miami est connu pour incarner ces valeurs et voulait quelqu’un comme ça. Pat Riley a cherché pendant des années à obtenir un joueur comme Jimmy Butler avec cet état d’esprit », termine Draymond Green.