Tilman Fertitta pas tout à fait surpris par le départ de Daryl Morey

« La place de Daryl Morey n’est pas menacée. » Au lendemain de l’élimination des Rockets face aux Lakers, la position de Tilman Fertitta vis-à-vis de son GM était sans équivoque. En coulisses pourtant, le dirigeant venait d’approcher son patron en lui indiquant son intention de trouver une porte de sortie.

Le propriétaire pensait alors que cette réaction était peut-être liée au stress causé par ce retour à la compétition dans la « bulle ». Un mois plus tard, et après 13 ans aux commandes, Daryl Morey a pourtant bien démissionné.

« Ça a été une grande aventure pour moi. Le timing (de mon départ) fonctionnait. Mon plus jeune fils vient d’être diplômé au lycée et c’était le bon moment pour voir ce que l’avenir réserve à ma famille. J’ai le sentiment que c’était le bon moment », livre Daryl Morey, dont la démission sera effective le 1er novembre, afin qu’il puisse participer au recrutement du prochain coach.

Il avait prévenu dès sa prolongation de contrat

Le dirigeant, qui entend ainsi passer plus de temps auprès de ses enfants, assure avoir prévenu son patron dès mars 2019, au moment où il paraphait pourtant sa prolongation de cinq ans : cette saison pouvait être la dernière en raison de la scolarité de son aîné.

« Il a toujours dit ‘Je ne serai pas ici pour l’éternité’ et ‘À un moment donné, je pourrais vouloir retourner sur la côte Est’, » rapporte Tilman Fertitta. « Je ne pensais pas que cela allait arriver. Je savais que c’était pour cette année-là, mais Daryl est ici depuis (presque) 15 ans. J’ai été surpris mais je me suis quand même souvenu des conversations précédentes. Il me l’a rappelé plusieurs fois. »

La défaite des Rockets face aux Lakers, avec le constat que le tandem James Harden – Russell Westbrook ne fonctionne pas aussi bien qu’imaginé, a peut-être renforcé cette envie de départ.

Difficile également d’exclure la possibilité que la gestion de Tilman Fertitta ne correspond pas à la vision de Daryl Morey. L’homme d’affaires, à la tête d’un empire dans la restauration et les casinos, est réputé très économe, et le fait que ses affaires soient très touchées par la crise du Covid-19 n’aide pas. On se souvient également que c’est son attitude, alors que Daryl Morey voulait le conserver, qui a provoqué le départ de Mike D’Antoni.

L’obstacle Warriors en tête

La défaite face à Los Angeles est en tout cas venue s’ajouter aux échecs précédents en playoffs malgré des échanges d’ampleur (Chris Paul puis Russell Westbrook) et une ambition de titre claire. Les Rockets restent sur huit participations aux playoffs d’affilée, la plus longue série en cours, et possèdent le deuxième meilleur bilan de victoires de toute la NBA, derrière les Spurs, sous le mandat de Daryl Morey. Mais sans jamais atteindre les Finales.

« Ajoutez une superstar supplémentaire aux trois autres que vous avez, ça aide, ne m’en parlez pas, » formule le démissionnaire, en référence à l’arrivée de Kevin Durant aux Warriors. « Je me sens incroyablement chanceux d’avoir eu la chance d’être dans cette franchise pour tant d’années. Je pense que toute l’organisation a fait des choses incroyables. Bien sûr, elle a manqué de peu le titre, mais peu d’équipes ne s’appelant pas les Warriors ou ne comptant pas un certain joueur, ont gagné. C’est difficile, mais j’ai évidemment beaucoup de bons souvenirs et beaucoup de fierté d’avoir été ici. »

Tilman Fertitta est ainsi persuadé que son ancien ex-homme fort va rester dans les coulisses NBA.

« Je lui passerais un coup de fil si j’ai un doute sur une décision. S’il finit par revenir dans la ligue, ce sera probablement sur la côte Est. C’est là qu’il m’a toujours dit qu’il voulait finir, donc je pense qu’il me dira tout, parce qu’il sait qu’il n’aura pas à m’affronter avant les Finales ! »