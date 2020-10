Et si Mike D’Antoni retrouvait Steve Nash aux Nets ?

Qui sera le premier assistant de Steve Nash aux Nets ? A priori, c’est Jacque Vaughn qui viendra s’asseoir à ses côtés, mais le coach intérimaire des Nets est sur les tablettes d’autres franchises, et ce n’est pas certain qu’il reste à Brooklyn. On sait aussi que Dirk Nowitzki a refusé de rejoindre son ami et ancien coéquipier, et selon ESPN, deux noms circulent pour épauler Steve Nash, et pas des moindres puisqu’il s’agit de Phil Handy et de Mike D’Antoni.

Le premier vient de remporter le titre avec les Lakers, un an après l’avoir remporté avec les Raptors ! C’est un proche de Kyrie Irving et ils ont remporté le titre ensemble en 2016 sous les couleurs de Cleveland. Après avoir suivi LeBron James à Los Angeles, peut-être ira-t-il épauler Kyrie Irving…

Quant à Mike D’Antoni, on ne le présente plus, mais depuis qu’il a quitté Houston, il est toujours sans emploi, et après s’être fait piquer la place aux Sixers par Doc Rivers, son nom circule beaucoup moins. Peut-être est-il tenté par un challenge original : être l’adjoint de son ancien meneur de jeu, Steve Nash. Leur duo fonctionnait à merveille à Phoenix, et un peu moins aux Lakers, et ce serait la promesse d’un basket tourné vers l’attaque.

En tout cas, il était plutôt heureux que son ancien joueur suive cette voie. « Je suis heureux pour lui », avait-il réagi au lendemain de l’annonce. « J’espère que les choses vont fonctionner pour eux dans une certaine mesure, mais pas trop non plus (rires) ! Mais il va faire du bon boulot. »

Quant à Kevin Durant et Kyrie Irving, ils n’ont pas joué pour Mike D’Antoni en NBA, mais on se souviendra que Kevin Durant était aux Jeux olympiques de Londres avec Mike D’Antoni comme assistant de Mike Krzyzewski, et le jeune Kyrie Irving faisait partie des « sparring partner » lors du stage pré-olympique.