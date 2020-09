Les Nets espèrent retenir Jacque Vaughn

Sept victoires pour trois défaites, puis une élimination honorable face aux Raptors au premier tour. Le bilan de Jacque Vaughn à la tête des Nets est bon, mais ça n’a pas suffi à convaincre ses dirigeants qu’il était l’homme de la situation pour coacher Kevin Durant et Kyrie Irving.

Ils lui ont en effet préféré l’inexpérimenté Steve Nash, et ils lui ont proposé d’en être le premier assistant. Jacque Vaughn a accepté, mais… ce n’est pas certain qu’il soit sur le banc de Brooklyn lors de la reprise.

Selon ESPN, il est sur la liste des Pacers pour remplacer Nate McMillan, et il faut rappeler qu’il a été le premier coach de Victor Oladipo au Magic. Son nom est aussi évoqué du côté des Rockets selon le Houston Chronicle. Pour les Nets, ce serait un coup dur de le perdre car Jacque Vaughn a tissé des liens forts avec les joueurs de l’effectif, à la fois comme assistant mais aussi pendant son intérim.

« Je suis clairement un fan de JV. Un grand fan de lui » s’enflamme Garrett Temple dans le New York Post. « Ce qu’il est parvenu à réaliser dans la bulle avec nous est remarquable. Mais il y a aussi son comportement, sa manière de communiquer, et il a prouvé qu’il méritait d’être head coach en NBA« . Même enthousiasme chez Caris LeVert : « Il a fait du super boulot en gagnant avec peu. Tout le monde l’a vu. Il a soudé le groupe. Demandez à n’importe qui, on vous dira la même chose. On est vraiment fier de ce qu’il a fait. »

Du côté des dirigeants, on est satisfait de l’avoir convaincu de rester comme premier assistant. « Lui dire que le boulot était pour Steve n’a pas été facile » rapporte le GM Sean Marks. « Ce n’est jamais facile à dire. Mais c’est à mettre au crédit de JV, en tant que personne, de vouloir rester et de faire partie de quelque chose qu’on continue à bâtir. Il connaît l’enjeu ici, et il sait aussi que Steve tient à lui. Ils ont plusieurs discuté ensemble… Non seulement, je m’attends vraiment à ce que Steve et JV travaillent ensemble, mais une fois que le staff sera complété, il s’agira d’un véritable travail collaboratif. »

On saura rapidement si la direction peut compter sur lui, ou s’il faudra trouver un nouveau bras droit à Steve Nash.