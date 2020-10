Les Nets ont toujours Phil Handy dans leur viseur

Alors qu’il est davantage vu comme un collaborateur que comme un « head coach » par Kyrie Irving, Steve Nash a tout de même les commandes sur le banc de Brooklyn et il doit composer un staff qui va l’assister dans sa mission.

On sait déjà que Jacque Vaughn, coach par intérim depuis mars dernier et très apprécié des Nets, reste à Brooklyn et sera l’assistant de Steve Nash. Quant à Adam Harrington, présent sur le banc de Brooklyn depuis 2016, qui a joué avec Steve Nash à Dallas en 2002-2003 et côtoyé Kevin Durant à Oklahoma City, il devrait également rester.

SNY.tv ajoute deux autres noms, qui pourraient venir renforcer l’équipe autour de l’ancien meneur de jeu des Suns.

Brian Keefe déjà, qui était à Oklahoma City à l’époque où Kevin Durant évoluait au Thunder. Ensuite, il est passé par New York puis Los Angeles avant de revenir la saison passée à OKC pour assister Billy Donovan.

Ensuite, on parle encore de Phil Handy. L’actuel assistant des Lakers a connu Kyrie Irving lors de ses années à Cleveland. Ils ont gagné le titre ensemble en 2016 et le meneur le considère comme un « deuxième père ». Puis Phil Handy a filé à Toronto et remporté un nouveau trophée en 2019. En ce moment, avec LeBron James et Los Angeles, il n’est pas loin de gagner une troisième bague en cinq saisons.

Rien n’est encore fait mais on voit bien qu’avec ces profils, les Nets cherchent en tout cas des assistants très proches de leurs deux stars, Kevin Durant et Kyrie Irving.