Brooklyn : Steve Nash aimerait piquer Phil Handy aux Lakers

Engagé par les Nets la semaine dernière, Steve Nash a pour première mission de composer son staff.

Dans le communiqué de la franchise annonçant l’arrivée du Canadien, elle précisait que Jacques Vaughn serait son premier assistant. Mais ce dernier a déjà rendez-vous avec Indiana pour leur poste de « head coach » et il pourrait très bien décider d’aller voir ailleurs.

Quoiqu’il arrive, Steve Nash doit trouver une grosse poignée d’assistant(e)s pour l’épauler, et les rendez-vous devraient donc se multiplier dans les semaines qui arrivent. Selon The Athletic, le double MVP aimerait ainsi particulièrement s’entretenir avec Phil Handy, assistant chez les Lakers.

Un vrai (re)père pour Kyrie Irving

Et encore, peut-être l’engagerait-il sur un simple coup de téléphone tant il peut être important pour la réussite de l’équipe : Phil Handy est en effet très proche de Kyrie Irving depuis leur passage à Cleveland. Le meneur expliquait même en 2016 qu’il le considérait comme son « père au niveau du basket quand il est loin de (sa) famille. »

« On a passé quatre ans ensemble à Cleveland » racontait Phil Handy en mars dernier. « Quand je suis arrivé, il était encore un jeune gamin qui essaie de trouver sa place. J’ai pu l’aider à devenir un pro et notre relation a dépassé les lignes du terrain. On passait beaucoup de temps ensemble en dehors des parquets, on était voisins. »

Depuis, l’assistant est passé par Toronto gagner un deuxième titre en quatre ans avant de filer à Los Angeles.

Quand, de son côté, « Uncle Drew » a raté son expérience chez les Celtics et tente aujourd’hui de rebondir à Brooklyn, ou la présence d’un tel repère ne serait pas de trop.