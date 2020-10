Kyrie Irving ne voit pas Steve Nash comme un « head coach »

Vince Carter a récemment estimé que les Nets n’avaient pas forcément besoin d’une troisième star pour épauler Kyrie Irving et Kevin Durant. Et si c’était Steve Nash, cette troisième étoile qui allait permettre à la franchise de Brooklyn d’atteindre les sommets ?

C’est ce qu’espèrent les deux principaux intéressés, Kyrie Irving et Kevin Durant, réunis à l’occasion du podcast « The ETCs with KD » dont la deuxième partie vient d’être mise en ligne.

L’inexpérience de Steve Nash ne leur paraît pas être une faiblesse, mais une force. Son passé récent de joueur, ambassadeur du « run-and-gun » dans les années 2000, peut en effet aider à établir une certaine proximité avec le groupe, contrairement à un coach qui serait plus âgé et imposerait sans doute une ligne plus rigide.

Trois superstars au même niveau

Sur ce point, Kyrie Irving a été un peu maladroit, alors qu’il voulait témoigner un signe de grande confiance envers Steve Nash. À l’arrivée, en se mettant au même niveau que son nouveau coach, ses déclarations peuvent être assimilées par ses détracteurs comme un manque de respect.

« J’aime lui rappeler que je lui ai mis 26 points et 9 passes décisives, on ne joue pas dans la même cour, » a-t-il d’abord lancé sur le ton de la plaisanterie. « Il dit que j’ai été la première personne à l’appeler Coach Nash, mais je l’appelle Steve. Steve est super, et notre relation va se construire avec le temps. On a fait un work-out ensemble en 2014, mais jusque-là, ça a été une relation respectueuse. Je l’ai vu au Hall of Fame il y a deux ans, je l’ai pris dans mes bras et aujourd’hui, c’est un head coach. Je pense que ça va aussi changer la façon dont on voit les coaches. Je ne nous vois pas vraiment avec un « head coach ». KD pourrait être un head coach. Je pourrais en être un ».

Kevin Durant a ajouté que les deux leaders auront à jouer les rôles de meilleurs élèves pour renforcer cette cohésion entre Steve Nash et les Nets.

« C’est un effort collaboratif de notre côté, » a-t-il poursuivi. « En ce qui nous concerne tous les deux, beaucoup de gens peuvent remettre en question notre leadership en général. Mais avec Kyrie, on a parlé du fait d’être coachés tous les jours. C’est une façon d’être des leaders par l’exemple et je pense que beaucoup de nos coéquipiers suivront, quand ils verront qu’on se fait diriger, qu’on apprend et qu’on continue de poser des questions sur le jeu (…). La clé pour nous, afin d’avancer, ce sera que tout le monde ait la même relation avec lui. Ce sera même peut-être plus important que la relation que je peux avoir avec Kyrie, ou Steve ».