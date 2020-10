Peu importe la suite, Mike Brown estime avoir beaucoup appris à Golden State

Présent sur le radar des Clippers et des Pacers, Mike Brown pourrait quitter Golden State dans les semaines qui viennent, après quatre années marquantes et formatrices aux côtés de Steve Kerr.

« Quand j’ai commencé à coacher, la plupart des entraîneurs avaient une personnalité de Type-A. Et moi aussi » décrit-il chez NBC Sports Bay Area. « On coachait différemment il y a 15 ans, les joueurs étaient différents, la ligue était différente. Avoir été avec Steve, ressentir et goûter cette richesse qu’il apporte, mais aussi le respect qu’il reçoit, c’est beau à voir. »

Parti pour rester ?

Chacun son tour : après en avoir fait à son ancien assistant Alvin Gentry, Steve Kerr reçoit des compliments de Mike Brown. Mais ce dernier insiste aussi sur l’apport des joueurs avec qui il travaille depuis des années. « Tu apprends beaucoup d’eux, surtout des gars qui sont là depuis longtemps, qui ont connu plusieurs équipes, qui ont gagné et qui ont perdu. Tu apprends comment les coacher. Ces gars ont vraiment été essentiels dans ma progression, pas seulement comme entraîneur, mais comme personne. »

Autant que LeBron James ou Kobe Bryant, surtout qu’il est le seul à avoir coaché les deux. Mais si Mike Brown utilise le passé composé, son aventure avec les Dubs n’est peut-être pas terminée.

Même s’il a séduit les Clippers, il n’y est pas le favori, tandis qu’à la Nouvelle-Orléans, c’est Chris Finch qui serait en pole position. Le retour annoncé des Warriors en haut de la ligue constitue un joli défi aussi, et Steve Kerr sera ravi s’il peut compter sur son fidèle assistant encore quelques temps.