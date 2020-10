Mike Brown aurait séduit les Clippers

Quinze jours après le renvoi surprise de Doc Rivers, les Clippers ne lui ont toujours pas trouvé de successeur, et les candidats se comptent sur les doigts de la main. Peu d’informations filtrent, et outre Tyronn Lue et Wes Unseld Jr, le New York Times nous apprend que Mike Brown a passé un entretien.

Comme Tyronn Lue, il a coaché LeBron James à Cleveland, et comme Tyronn Lue, il est désormais assistant. C’est du côté des Warriors, où il est le bras droit de Steve Kerr depuis plusieurs saisons. Il avait même pris les rênes de l’équipe pendant une dizaine de matches, avec succès, lorsque Steve Kerr se ressentait de douleurs à la tête en 2017.

Également sur les tablettes des Pacers, Mike Brown aurait fait forte impression lors de son entretien, et on se souvient qu’en mai, il se disait prêt à redevenir « head coach » même s’il se plaît beaucoup aux Warriors.

« Je suis excité à l’idée d’aller au bureau chaque jour, d’évoluer dans cet environnement. Dans le même temps, si la bonne opportunité se présente et que j’ai alors le privilège de coacher à nouveau, je sauterai dessus. Je ne vais pas me montrer impatient, ni tenter de forcer les choses. Peut-être que ça n’arrivera jamais. Je ne sais pas, je n’ai aucun contrôle sur cette question. C’est un défi d’être assistant, de voir les choses d’un autre œil, d’apprendre différemment, surtout après ce que j’ai vécu. Mon esprit de compétition aimerait savoir si je suis capable de supporter cela à nouveau » expliquait-il alors.