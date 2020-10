Télévision : le sacre des Lakers éclipsé par la NFL

Après être remontée entre le Game 3 et 5, la moyenne de téléspectateurs américains devant cette finale NBA s’est finalement stabilisée dans le Game 6. Environ 5,6 millions d’Américains étaient devant leur écran pour assister à la victoire finale des Lakers, face au Heat.

C’est comparable aux 5,7 millions de personnes qui avaient assisté à la victoire du Heat dans le match précédent. Dimanche soir, les protagonistes NBA n’ont pas fait le poids face au « Sunday Night Football » programmé en NFL. La rencontre entre les Seattle Seahawks et les Minnesota Vikings a attiré 11,4 millions de téléspectateurs, soit le double de spectateurs.

Les audiences NBA seront donc restées très faibles par rapport aux audiences des Finals entre les Warriors et les Raptors de l’an passé. Mais on rappelle qu’en raison du contexte particulier de cette année, avec le déplacement des calendriers et des salles sans public, beaucoup de compétitions ont enregistré des chutes d’audience. C’est aussi le cas en Europe comme l’ont prouvé les faibles audiences de Roland-Garros ou de football.